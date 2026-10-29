Александра Блока выдали США по делу о взломе Nomad с потерями почти $190 млн

Израиль экстрадировал в США 49-летнего Александра Блока, имеющего российское и израильское гражданство. Его обвиняют в хищении криптовалюты примерно на $2,8 млн с платформы Nomad. Общие потери сервиса после взлома составили почти $190 млн, сообщает издание Ctech.

По версии американского следствия, летом 2022 года Блок обнаружил уязвимость, позволявшую получать цифровые активы без соответствующего внесения средств. После проверки схемы он 1 августа вывел токены примерно на $2,8 млн.

Следствие утверждает, что его операции раскрыли уязвимость другим пользователям, которые затем также воспользовались ею для вывода средств. Самому Блоку не вменяют хищение всей суммы, потерянной платформой.

Полученные активы он, по версии обвинения, конвертировал в другие криптовалюты и переводил между кошельками, скрывая происхождение денег. Позднее Блок вернул небольшую часть средств и связался с представителем Nomad, запросив $500 тысяч за обнаружение ошибки. После начавшихся переговоров он перестал выходить на связь.

Блок репатриировался в Израиль в 2017 году под фамилией Гуревич. В апреле 2025-го он сменил фамилию и получил новый паспорт, а 1 мая был задержан в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Россию. Выдачу США разрешил израильский суд, впоследствии апелляция была отклонена.

В США ему предъявлены обвинения по восьми пунктам, включая компьютерное мошенничество и отмывание денег. По наиболее тяжким обвинениям в случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что бывший владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик получил гражданство Израиля и переехал в Тель-Авив. Бизнесмен покинул Россию в 2025 году после передачи аэропорта государству.