Экс-владелец Домодедово Каменщик получил гражданство Израиля и уехал из РФ

Бывший владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик получил гражданство Израиля и переехал в Тель-Авив. Бизнесмен покинул Россию в 2025 году после передачи аэропорта государству. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя предпринимателя.

Израильский паспорт Каменщик оформил в конце прошлого года на основании местного Закона о возвращении. Сейчас он постоянно проживает в Тель-Авиве и продолжает заниматься предпринимательской деятельностью.

Представитель бизнесмена подчеркнул, что на момент подачи Генпрокуратурой иска в январе 2025 года у Каменщика не было ни иностранного гражданства, ни вида на жительство за рубежом. По его словам, документы, подтверждающие это, были представлены суду и приняты к рассмотрению.

Предприниматель утверждает, что после утраты аэропорта у него не осталось никакого имущества в России.