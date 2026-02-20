Верховный суд истребовал для проверки дело аэропорта Домодедово
Верховный суд России истребовал из суда первой инстанции материалы дела по переводу аэропорта Домодедово в собственность государства. Иск подал бывший бенефициар воздушной гавани Дмитрий Каменщик, посчитавший перевод незаконным. Это следует из картотеки суда.
Ходатайство об истребовании дела было направлено судьёй ВС РФ Владимиром Поповым 19 февраля. Заявление о переходе Домодедово государству подавала изначально в суд Генпрокуратура.
Напомним, в январе 2025 года Генпрокуратура РФ подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию и аффилированным компаниям. Арбитражный суд удовлетворил заявление о передаче международного аэропорта в собственность государства. Президент России Владимир Путин заявил, что национализацией этот процесс считаться не может. Каменщик подал кассационную жалобу в Верховный суд, требуя пересмотреть решение о передаче воздушной гавани государству. А 29 января по итогам торгов новым владельцем активов группы «Домодедово» стала дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево».
