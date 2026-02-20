Верховный суд истребовал для проверки дело аэропорта Домодедово

Верховный суд России истребовал из суда первой инстанции материалы дела по переводу аэропорта Домодедово в собственность государства. Иск подал бывший бенефициар воздушной гавани Дмитрий Каменщик, посчитавший перевод незаконным. Это следует из картотеки суда.

Ходатайство об истребовании дела было направлено судьёй ВС РФ Владимиром Поповым 19 февраля. Заявление о переходе Домодедово государству подавала изначально в суд Генпрокуратура.