Яд не травил, утопление отменили: Убийство бизнесмена Новака в ОАЭ готовили полгода

Расправу над криптопредпринимателем Романом Новаком и его супругой Анной готовили почти шесть месяцев, неоднократно меняя способы совершения преступления. Подробности расследования раскрыл РИА «Новости» руководитель управления по особо важным делам петербургского главка СК Юрий Яшков.

«Убийство Новака готовилось с мая 2025 года. Итоговый же сценарий разрабатывался порядка двух месяцев», — сообщил представитель ведомства.

Трагедия произошла осенью прошлого года в Объединённых Арабских Эмиратах, где семья постоянно проживала в Дубае. Мужчина работал в сфере цифровых активов. Некоторые СМИ связывали его деятельность с финансовыми махинациями.

По информации следствия, злоумышленники перебрали несколько вариантов устранения бизнесмена. Первоначально они намеревались использовать отравляющее вещество, переданное предполагаемым заказчиком в шприце. Однако испытание яда на животном оказалось безрезультатным. Также обсуждалась возможность инсценировать гибель предпринимателя в океане во время его проживания в Таиланде.

В конечном счёте преступники заманили супругов на переговоры с якобы заинтересованным инвестором. Беседа должна была пройти на вилле, но там их в итоге и убили, а тела вывезли в пустыню и закопали. Останки обнаружили лишь в ноябре 2025 года.

По уголовному делу задержали троих фигурантов: Владимира Далекина, Юрия Шарыпова и Константина Шахта, ранее служившего в петербургской милиции. В октябре стало известно о смерти Далекина в больнице после содержания в СИЗО. Остальные обвиняемые остаются под стражей.