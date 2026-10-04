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Опубликовано 4 октября, 18:47

Александра Костромина похоронят 7 октября в Подмосковье

Александр Костромин. Обложка © VK / Александр Костромин

Александр Костромин. Обложка © VK / Александр Костромин

Художественного руководителя Московского центра авторской песни Александра Костромина похоронят 7 октября на Новодеревенском кладбище в Балашихе. О дате и месте прощания ТАСС сообщила вдова музыканта.

Отпевание состоится в тот же день в 11:00 в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в микрорайоне ВНИИПО. После церемонии Костромина похоронят на Новодеревенском кладбище в городском округе Балашиха, в микрорайоне Новая Деревня.

Александр Костромин умер 3 октября в возрасте 75 лет. Он много лет возглавлял Московский центр авторской песни, выступал как гитарист и аккомпаниатор, занимался преподаванием и редакторской работой.

Костромин сотрудничал с Александром Городницким, а также составлял сборники песен Юрия Визбора, Александра Галича, Сергея Никитина, Новеллы Матвеевой и других авторов.

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Ранее сообщалось, что художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин умер 3 октября на 76-м году жизни, сообщила его вдова. Он окончил МГУ, ещё в студенчестве стал одним из лидеров клуба самодеятельной песни, много лет преподавал в гитарной школе Центра авторской песни и аккомпанировал известным бардам, включая Александра Городницкого.

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Анастасия Никонорова
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