Александрова обыграла Биррелл и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:1, 2:6, 6:3.

Александрова, посеянная под 18-м номером, уверенно взяла первый сет, затем позволила сопернице сравнять счёт по партиям, но в решающем сете вернула инициативу. В третьем круге россиянка встретится с украинкой Мартой Костюк, которая также пробилась дальше по сетке турнира.

31-летняя Александрова занимает 19-е место в рейтинге WTA. На её счету пять титулов в одиночном разряде под эгидой ассоциации. Спортсменка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема. В 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

Для Биррелл нынешний турнир стал первым, на котором она добралась до второго круга US Open. Австралийка занимает 71-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее Life.ru писал, что российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла представительницу Китая Ван Синьюй со счётом 7:5, 2:6, 6:3.