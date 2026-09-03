Калинская обыграла Ван Синьюй и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла представительницу Китая Ван Синьюй со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Результат матча подтверждён в актуальной сетке турнира.

Калинская, посеянная под 21-м номером, выиграла первый сет, затем уступила во втором, но сумела вернуть инициативу в решающей партии.

В следующем круге россиянка сыграет против победительницы матча между украинской Элиной Свитолиной (9) и австралийкой Майей Джойнт (без номера посева).

Калинской 27 лет. Её лучшие результаты на турнирах Большого шлема — четвертьфиналы Australian Open 2024 года и «Ролан Гаррос» 2026 года. При этом в одиночном разряде россиянка пока не выигрывала турниры WTA.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева успешно начала выступление на Открытом чемпионате США. В матче первого круга турнира в Нью-Йорке она обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Андреевой. Россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, уверенно прошла в следующий раунд.