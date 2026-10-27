Александрова обыграла Энн Ли и вышла во второй круг турнира WTA в Токио

Екатерина Александрова победила американку Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Токио со счётом 6:4, 6:4. Встреча на хардовом покрытии завершилась за 1 час 22 минуты.

Россиянка заметно превзошла соперницу по количеству ударов навылет: 37 виннеров против 18. При этом Александрова допустила 34 невынужденные ошибки, а Ли — 15. Обе теннисистки подали по семь эйсов, однако американка чаще ошибалась на подаче — у неё одна двойная ошибка против семи у россиянки.

В следующем раунде Александрова сыграет с Камиллой Рахимовой, которая прошла дальше благодаря пропуску первого круга. Турнир Toray Pan Pacific Open проходит в Токио на открытых хардовых кортах в рамках азиатской серии WTA.