Александрова обыграла Энн Ли и вышла во второй круг турнира WTA в Токио
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Екатерина Александрова победила американку Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Токио со счётом 6:4, 6:4. Встреча на хардовом покрытии завершилась за 1 час 22 минуты.
Россиянка заметно превзошла соперницу по количеству ударов навылет: 37 виннеров против 18. При этом Александрова допустила 34 невынужденные ошибки, а Ли — 15. Обе теннисистки подали по семь эйсов, однако американка чаще ошибалась на подаче — у неё одна двойная ошибка против семи у россиянки.
В следующем раунде Александрова сыграет с Камиллой Рахимовой, которая прошла дальше благодаря пропуску первого круга. Турнир Toray Pan Pacific Open проходит в Токио на открытых хардовых кортах в рамках азиатской серии WTA.
Ранее Мирра Андреева сохранила третье место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. Спортсменка осталась в тройке лидеров, несмотря на отсутствие выступлений на минувшей неделе. На счету 19-летней россиянки 6306 очков. Выше неё располагаются только представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая набрала 9501 балл, и белоруска Арина Соболенко с 7550 очками.