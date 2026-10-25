Проиграл первый сет, но забрал трофей: Медведев сотворил камбэк в финале турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сумел защитить титул на турнире ATP. В финале соревнований в Алма-Ате он обыграл грузина Николоза Басилашвили и второй год подряд стал чемпионом турнира в Казахстане.

Решающий матч начался для россиянина непросто. Первый сет он уступил на тай-брейке — 6:7 (6:8), однако затем переломил ход встречи и уверенно забрал две следующие партии — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 50 минут.

Медведев выступал под первым номером посева, тогда как Басилашвили пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Для 30-летнего россиянина этот трофей стал 25-м в карьере на уровне ATP.

В нынешнем сезоне Медведев завоевал уже четыре титула, сравнявшись по этому показателю с американцем Беном Шелтоном. Россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге, а Басилашвили располагается на 128-й строчке. Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на хардовом покрытии.

Ранее Life.ru рассказывал о прошлогоднем триумфе Медведева в Алма-Ате. Тогда в финале он победил француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Тот успех стал для россиянина особенно важным: он прервал серию из шести проигранных финалов и завоевал первый титул с мая 2023 года.

В сентябре этого года Медведев выиграл турнир в китайском Ханчжоу, одолев в финале Андрея Рублёва. Два россиянина встретились в решающем матче соревнований ATP впервые за три с половиной года. Медведев победил в двух сетах — 7:5, 6:4. До этого в нынешнем сезоне он также становился чемпионом турниров в Брисбене и Дубае.