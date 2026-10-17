Медведев уступил Ходару и не вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP 1000 в Шанхае, уступив в полуфинале испанцу Рафаэлю Ходару. Россиянин проиграл в двух сетах — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Медведев выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Ходар подал навылет шесть раз, дважды ошибся на второй подаче и использовал четыре возможности для брейка из семи.

Для 20-летнего испанца это первый выход в финал турнира серии «Мастерс». Он также стал самым молодым финалистом в истории шанхайских соревнований. За титул Ходар поборется с соотечественником Алехандро Давидовичем-Фокиной. Медведев, побеждавший в Шанхае в 2019 году, остановился в шаге от решающего матча.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев подарил ракетку с автографом болельщику, которого случайно травмировал мячом во время полуфинала турнира в Пекине. На ракетке он также оставил извинение на английском языке. Спортсмен лично приехал в больницу к пострадавшему, чтобы узнать о его состоянии и извиниться.