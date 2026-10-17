Шанхай преподнёс сюрприз: 26-я ракетка мира остановила Зверева в шаге от финала

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на «Мастерсе» в Шанхае, неожиданно уступив в полуфинале испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Вторая ракетка мира выиграла стартовую партию, однако не сумела удержать преимущество. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Для 26-го номера мирового рейтинга эта победа стала одним из главных достижений сезона. Давидович-Фокина сумел переломить ход противостояния после неудачного начала и впервые в нынешнем году обыграл представителя первой пятёрки ATP.

Теперь испанцу предстоит побороться за главный трофей с победителем другого полуфинала. Его соперником станет либо россиянин Даниил Медведев, либо Рафаэль Ходар, представляющий Испанию.

Несмотря на поражение, Зверев завершит 2026 год на вершине мирового рейтинга. Сейчас немец занимает вторую строчку вслед за Янником Синнером, однако итальянец досрочно закончил сезон из-за травмы. Потеря рейтинговых очков позволит Александру впервые в карьере стать первой ракеткой мира по итогам года.

Нынешний сезон уже стал для немца историческим. Он завоевал дебютные титулы Большого шлема, победив на «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, спортсмен добрался до решающего матча Уимблдона, где уступил Синнеру. В послужном списке Зверева также олимпийское золото Токио и 26 титулов ATP. Его родители — бывшие советские теннисисты.

Ранее Life.ru сообщал о выходе Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае после победы над американцем Томми Полом. Россиянин одержал верх в трёх партиях — 6:3, 1:6, 6:3 — и в 70-й раз в карьере пробился в полуфинал турнира ATP.