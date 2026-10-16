Медведев в трёх сетах сломил сопротивление американца Пола и пробился в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв американца Томми Пола в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев уверенно начал четвертьфинальное противостояние и забрал первую партию, однако затем полностью уступил инициативу сопернику. Во втором сете американец позволил россиянину выиграть лишь один гейм, переведя встречу в решающую партию.

В третьем сете Даниил сумел вернуть контроль над игрой и довёл матч до победы. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Для Медведева этот полуфинал стал 70-м в карьере на уровне ATP и 19-м на турнирах категории «Мастерс».

За выход в решающий матч россиянин поспорит с испанцем Рафаэлем Ходаром, который в своём четвертьфинале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Полуфинальная встреча состоится 17 октября.

Медведев уже побеждал на «Мастерсе» в Шанхае. В 2019 году он завоевал титул, одолев в финале немца Александра Зверева.

Ранее Life.ru рассказывал, как Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и пробился в четвертьфинал турнира в Шанхае. Россиянин победил грека в двух сетах — 6:4, 7:5 — и увеличил преимущество в личных встречах до 11:5. Перед этим Даниил прошёл немца Яна-Леннарда Штруффа и чеха Далибора Сврчину.