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Опубликовано 28 октября, 09:28

Александрова проиграла Рахимовой во втором круге теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterina_alexandrova94

Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterina_alexandrova94

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Токио, уступив во втором круге Камилле Рахимовой, которая теперь представляет Узбекистан. Победительница определилась лишь на тай-брейке решающего сета.

Матч продолжался три партии и завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Рахимовой. При этом представительница Узбекистана попала в основную сетку соревнований в статусе лаки-лузера — теннисистки, получившей место после поражения в квалификации.

В четвертьфинале Рахимова встретится с победительницей противостояния между испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Майей Джойнт. Обе спортсменки выступают на турнире без номера посева.

31-летняя Александрова занимает 33-е место в мировом рейтинге. За карьеру россиянка выиграла пять титулов WTA в одиночном разряде, а в 2021 году вместе со сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг. Её сопернице 25 лет, она располагается на 66-й строчке рейтинга. До 2025 года Рахимова выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство. Титулов WTA в одиночном разряде у неё пока нет.

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Ранее Life.ru сообщал о выходе Екатерины Александровой в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Торонто. Тогда россиянка обыграла австралийку Талию Гибсон со счётом 5:7, 6:1, 6:3, сумев переломить ход встречи после проигранного первого сета.

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Наталья Афонина
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