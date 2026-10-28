Александрова проиграла Рахимовой во втором круге теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Токио, уступив во втором круге Камилле Рахимовой, которая теперь представляет Узбекистан. Победительница определилась лишь на тай-брейке решающего сета.

Матч продолжался три партии и завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Рахимовой. При этом представительница Узбекистана попала в основную сетку соревнований в статусе лаки-лузера — теннисистки, получившей место после поражения в квалификации.

В четвертьфинале Рахимова встретится с победительницей противостояния между испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Майей Джойнт. Обе спортсменки выступают на турнире без номера посева.

31-летняя Александрова занимает 33-е место в мировом рейтинге. За карьеру россиянка выиграла пять титулов WTA в одиночном разряде, а в 2021 году вместе со сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг. Её сопернице 25 лет, она располагается на 66-й строчке рейтинга. До 2025 года Рахимова выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство. Титулов WTA в одиночном разряде у неё пока нет.