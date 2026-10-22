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Опубликовано 22 октября, 13:38

Алексей Щербаков удвоил гонорар за зарубежные корпоративы и готов выступать даже в горячих точках

Комик Алексей Щербаков готов выступить в Израиле за 6 млн рублей

Алексей Щербаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shcherbakov_alexei

Алексей Щербаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shcherbakov_alexei

Комик Алексей Щербаков, у которого сейчас нет концертов в России, готов зарабатывать на зарубежных корпоративах. За 20-минутное выступление артист, по информации источника, запрашивает 6 миллионов рублей — почти вдвое больше, чем стоили его услуги на российском рынке летом.

Тогда за частное мероприятие с участием стендапера заказчикам приходилось платить около 3,3 миллиона рублей. Теперь Щербаков рассматривает предложения из-за границы, в том числе из стран Ближнего Востока.

Одним из возможных направлений стал Израиль. По информации источника, комик не горит желанием лететь туда из-за рисков, связанных с военными действиями и обстрелами. Однако полностью отказываться от таких заказов не собирается.

Особенно привлекательными для артиста могут оказаться новогодние корпоративы, когда заказчики готовы выделять крупные суммы на выступления знаменитостей. При этом сведений о заключённых контрактах на мероприятия в Израиле пока нет, пишет Mash.

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Ранее Life.ru рассказывал, что директор Щербакова опроверг сообщения о творческой паузе артиста. По словам представителя комика, тот продолжает выступать в клубах, проверяет новый материал и готовится к будущему туру. При этом крупных гастролей у него пока нет.

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Матвей Константинов
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