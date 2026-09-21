Альфия Когогина лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане с 76,74%
Альфия Когогина. Обложка © Telegram / Когогина Альфия
Альфия Когогина, кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах в Госдуму по Набережно-Челнинскому одномандатному округу № 34 в Татарстане. После обработки 100% протоколов она получила 76,74% голосов. Такие данные приводит ЦИК.
Таким образом, после завершения подсчёта голосов Когогина сохраняет первое место в своём избирательном округе. Итоговые данные стали известны после обработки всех протоколов с избирательных участков.
Ранее появились результаты выборов в Туве. Герой России, министр по делам молодёжи республики Буян Куулар лидирует в Тувинском одномандатном округе № 37. После обработки 100% протоколов он набрал 77,7% голосов.
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