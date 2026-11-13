Азербайджан намерен увеличить поставки природного газа в Европу за счёт разработки новых месторождений. Однако для наращивания экспорта потребуется расширить действующую газотранспортную инфраструктуру, поскольку трубопровод от Баку до Италии уже работает на пределе своих возможностей. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

Выступая 12 ноября на круглом столе, посвящённом конкурентоспособности Европы и доступной энергии, азербайджанский лидер напомнил о стратегическом партнёрстве Баку и Брюсселя. Соответствующий меморандум в энергетической сфере стороны подписали ещё в 2022 году.

За прошедшее время объём поставок азербайджанского газа в Евросоюз вырос с 8 до 13 миллиардов кубометров. По словам Алиева, сейчас на европейское направление приходится почти половина всего газового экспорта республики.

Баку рассчитывает увеличить эти показатели после ввода в эксплуатацию новых газовых месторождений. Однако одного роста добычи будет недостаточно: дополнительные объёмы топлива необходимо доставить европейским потребителям.

Как пояснил президент, газопровод, соединяющий Азербайджан с Италией и проходящий через территории семи государств, уже полностью загружен. Благодаря межсистемным соединениям, в том числе на территории Болгарии, азербайджанский газ поступает в десять стран Евросоюза.

Чтобы обеспечить дальнейший рост поставок, Алиев призвал расширить пропускную способность действующего маршрута. При этом определённые работы уже проведены: мощность газопровода, проходящего через Грецию в Италию, увеличили с 10 до 11,2 миллиарда кубометров.

Таким образом, дальнейшее расширение экспорта будет зависеть одновременно от освоения новых месторождений и модернизации транспортной инфраструктуры. Конкретные сроки ввода дополнительных мощностей и объёмы будущих поставок Алиев не назвал.

В ходе выступления азербайджанский лидер также затронул развитие альтернативной энергетики. По его оценке, значение возобновляемых источников энергии в будущем продолжит расти. При этом природный газ остаётся одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества Баку с европейскими странами.

Ранее Life.ru сообщал, что Азербайджан рассматривает возможность возобновления закупок российского газа у «Газпрома». В октябре 2026 года вице-президент государственной нефтяной компании SOCAR Эльшад Насиров заявил о заинтересованности в возвращении к импорту российского топлива. Он напомнил, что за годы сотрудничества Баку и Москва неоднократно менялись ролями продавца и покупателя газа. При этом конкретные объёмы возможных поставок и сроки заключения новых соглашений компания пока не раскрывала.