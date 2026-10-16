Азербайджан намерен возобновить закупки газа у «Газпрома»
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Азербайджан рассматривает возможность возвращения к закупкам российского природного газа у «Газпрома». Государственная нефтяная компания SOCAR намерена возобновить сотрудничество с холдингом в качестве покупателя. Об этом заявил её вице-президент Эльшад Насиров на Российской энергетической неделе — 2026.
Представитель азербайджанской компании назвал отношения двух энергетических гигантов необычным примером партнёрства. По его словам, за годы совместной работы стороны успели неоднократно поменяться ролями: сначала Баку приобретал голубое топливо у Москвы, затем сам выступал поставщиком российского концерна. Теперь SOCAR снова заинтересована в импорте.
«Сейчас опять хотим покупать газ», — отметил Насиров.
Он подчеркнул, что считает многолетнее взаимодействие с «Газпромом» успешным примером международного сотрудничества. При этом конкретные объёмы возможных поставок и сроки заключения новых соглашений пока не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал о планах строительства газопровода через Азербайджан при финансовом участии России. Проект предусматривает транспортировку иранского газа, причём большую часть расходов на создание инфраструктуры намерена взять на себя Москва.
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