Азербайджан намерен возобновить закупки газа у «Газпрома»

Азербайджан рассматривает возможность возвращения к закупкам российского природного газа у «Газпрома». Государственная нефтяная компания SOCAR намерена возобновить сотрудничество с холдингом в качестве покупателя. Об этом заявил её вице-президент Эльшад Насиров на Российской энергетической неделе — 2026.

Представитель азербайджанской компании назвал отношения двух энергетических гигантов необычным примером партнёрства. По его словам, за годы совместной работы стороны успели неоднократно поменяться ролями: сначала Баку приобретал голубое топливо у Москвы, затем сам выступал поставщиком российского концерна. Теперь SOCAR снова заинтересована в импорте.

«Сейчас опять хотим покупать газ», — отметил Насиров.

Он подчеркнул, что считает многолетнее взаимодействие с «Газпромом» успешным примером международного сотрудничества. При этом конкретные объёмы возможных поставок и сроки заключения новых соглашений пока не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал о планах строительства газопровода через Азербайджан при финансовом участии России. Проект предусматривает транспортировку иранского газа, причём большую часть расходов на создание инфраструктуры намерена взять на себя Москва.