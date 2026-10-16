Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 11:35

Азербайджан намерен возобновить закупки газа у «Газпрома»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Азербайджан рассматривает возможность возвращения к закупкам российского природного газа у «Газпрома». Государственная нефтяная компания SOCAR намерена возобновить сотрудничество с холдингом в качестве покупателя. Об этом заявил её вице-президент Эльшад Насиров на Российской энергетической неделе — 2026.

Представитель азербайджанской компании назвал отношения двух энергетических гигантов необычным примером партнёрства. По его словам, за годы совместной работы стороны успели неоднократно поменяться ролями: сначала Баку приобретал голубое топливо у Москвы, затем сам выступал поставщиком российского концерна. Теперь SOCAR снова заинтересована в импорте.

«Сейчас опять хотим покупать газ», — отметил Насиров.

Он подчеркнул, что считает многолетнее взаимодействие с «Газпромом» успешным примером международного сотрудничества. При этом конкретные объёмы возможных поставок и сроки заключения новых соглашений пока не раскрываются.

В России могут ограничить экспорт сжиженных углеводородных газов
В России могут ограничить экспорт сжиженных углеводородных газов

Ранее Life.ru сообщал о планах строительства газопровода через Азербайджан при финансовом участии России. Проект предусматривает транспортировку иранского газа, причём большую часть расходов на создание инфраструктуры намерена взять на себя Москва.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Азербайджан
  • Газпром
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar