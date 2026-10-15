В России могут ограничить экспорт сжиженных углеводородных газов

Российские власти рассматривают возможность до конца 2026 года запретить экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) для компаний, которые сами их не производят. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Окончательного решения пока нет. По словам Новака, Минэнерго изучает такую меру с учётом текущей ситуации на рынке.

«Решения нет ещё, но в целом, с учётом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения», — сказал вице-премьер.

Речь идёт о СУГ, которые используются в том числе в качестве автомобильного топлива. Как ранее сообщали СМИ, возможный запрет может затронуть трейдеров, нефтебазы и мини-НПЗ и действовать до конца текущего года.

Ограничение для непроизводителей позволит оставить больше топлива на внутреннем рынке. При этом сами производители, согласно обсуждаемой схеме, под запрет не подпадут.

Ранее Life.ru рассказывал о других экспортных ограничениях на топливном рынке. Власти уже применяли подобный механизм для бензина: запрет сохранялся для трейдеров, нефтебаз и компаний с небольшой производственной мощностью, тогда как непосредственным производителям экспорт разрешали.