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Регион
Опубликовано 29 сентября, 11:43

Алиев поздравил Пезешкиана с днём рождения по телефону

Обложка © Wikipedia / President.az, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Wikipedia / President.az, Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Поводом стал день рождения главы Ирана, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Алиев пожелал Пезешкиану крепкого здоровья, долголетия и успехов в работе. Во время беседы он также вспомнил их недавнюю личную встречу в Бишкеке. Переговоры лидеров Азербайджана и Ирана в столице Киргизии состоялись 31 августа.

Тогда стороны обсуждали развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества между двумя странами. Во время той встречи Пезешкиан говорил о заинтересованности Тегерана в расширении связей с Баку. Алиев, в свою очередь, выступил за урегулирование ситуации вокруг Ирана мирным путём и посредством переговоров.

В нынешнем телефонном разговоре азербайджанский лидер отдельно отметил, что в Иране сейчас находится правительственная делегация его страны.

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Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генассамблеи ООН, что Тегеран рассчитывает вернуться к меморандуму о взаимопонимании с Вашингтоном до промежуточных выборов в США в ноябре. По его словам, Иран не заинтересован в продолжении противостояния, но решать, хотят ли его завершить, предстоит США.

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Анастасия Никонорова
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