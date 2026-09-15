Алиев заявил о «необъявленной войне» против ислама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что исламский мир сталкивается с необъявленной войной и ростом исламофобии. Об этом он сказал на встрече с представителями духовенства.

По словам азербайджанского лидера, негативное отношение к исламу является частью более широкой кампании. При этом он не уточнил, какие страны или организации, по его мнению, стоят за такими действиями.

«Против нашей религии и против исламского мира ведется необъявленная война, и исламофобия — лишь малая её часть», — заявил Алиев.

Он также отметил, что считает распространение негативных представлений об исламе целенаправленной политикой. По его словам, подобные процессы требуют внимания со стороны мусульманского сообщества.

Кроме того, Ильхам Алиев сегодня заявил, что Европарламент является «гнездом взяточников». В качестве примера азербайджанский лидер вспомнил коррупционный скандал вокруг бывшего вице-президента Европарламента, греческого политика Евы Кайли. Алиев заявил, что после обнаружения крупных сумм наличных дело якобы «замяли», а сама Кайли осталась на свободе.