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Регион
Опубликовано 15 сентября, 16:34

Алиев заявил о «необъявленной войне» против ислама

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что исламский мир сталкивается с необъявленной войной и ростом исламофобии. Об этом он сказал на встрече с представителями духовенства.

По словам азербайджанского лидера, негативное отношение к исламу является частью более широкой кампании. При этом он не уточнил, какие страны или организации, по его мнению, стоят за такими действиями.

«Против нашей религии и против исламского мира ведется необъявленная война, и исламофобия — лишь малая её часть», — заявил Алиев.

Он также отметил, что считает распространение негативных представлений об исламе целенаправленной политикой. По его словам, подобные процессы требуют внимания со стороны мусульманского сообщества.

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Кроме того, Ильхам Алиев сегодня заявил, что Европарламент является «гнездом взяточников». В качестве примера азербайджанский лидер вспомнил коррупционный скандал вокруг бывшего вице-президента Европарламента, греческого политика Евы Кайли. Алиев заявил, что после обнаружения крупных сумм наличных дело якобы «замяли», а сама Кайли осталась на свободе.

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Полина Никифорова
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