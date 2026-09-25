Алиханов: «АвтоВАЗ» уже 5 лет работает без убытков, несмотря на сложный период

«АвтоВАЗ» на протяжении последних пяти лет работает без убытков и показывает прибыль. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время запуска серийного производства кроссовера Lada Azimut.

В истории предприятия были разные периоды, однако последние пять лет компания сохраняет безубыточность. При этом Алиханов подчеркнул, что этот период был для автопроизводителя непростым.

«Мы прошли через многие десятилетия, разные периоды были в истории «Автоваза». <…> Пять лет, как «Автоваз» работает без убытков, показывает прибыль, и это очень важно, хотя эти пять лет были очень сложными», — сказал он.

Заявление прозвучало на церемонии запуска Lada Azimut в Тольятти. Серийное производство нового кроссовера стартовало 25 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал о новых версиях Lada Azimut, которые «АвтоВАЗ» вывел на испытания. Кроссовер тестируют с разными силовыми установками, в том числе с турбомотором мощностью 150 л. с. и классическим автоматом. Серийный выпуск модели стартовал в сентябре, а продажи запланированы до конца 2026 года.