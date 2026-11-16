Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил объединить сервисы разных операторов зарядных станций непосредственно в системе отечественного электромобиля «Атом». Министр, который сам пользуется этой моделью, признался, что необходимость устанавливать отдельные приложения для каждой зарядки доставляет неудобства. Об этом он рассказал на международном форуме «Сделано в России».

«Хотелось бы, чтобы всё было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы всё-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы», — пояснил Алиханов.

По мнению министра, управление зарядкой должно стать частью единой цифровой экосистемы автомобиля. Это позволило бы водителям пользоваться инфраструктурой разных операторов без необходимости переключаться между сторонними приложениями.