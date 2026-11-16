Алиханов предложил встроить сервисы зарядных станций в электромобиль «Атом»
Антон Алиханов. Обложка © Life.ru
Глава Минпромторга России Антон Алиханов предложил объединить сервисы разных операторов зарядных станций непосредственно в системе отечественного электромобиля «Атом». Министр, который сам пользуется этой моделью, признался, что необходимость устанавливать отдельные приложения для каждой зарядки доставляет неудобства. Об этом он рассказал на международном форуме «Сделано в России».
«Хотелось бы, чтобы всё было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы всё-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы», — пояснил Алиханов.
По мнению министра, управление зарядкой должно стать частью единой цифровой экосистемы автомобиля. Это позволило бы водителям пользоваться инфраструктурой разных операторов без необходимости переключаться между сторонними приложениями.
Ранее Life.ru сообщал, что Антон Алиханов спрогнозировал увеличение доли электромобилей в России до 25% к 2035 году. В крупнейших городах этот показатель, по его оценке, может достигнуть 50%. Министр также рассказал о преимуществах российского «Атома», отметив его манёвренность, отсутствие выхлопов и сравнительно низкую стоимость эксплуатации. По его словам, зарядка электрокара обходится в среднем втрое дешевле заправки бензином.