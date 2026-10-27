Алиханов: РФ предложила помощь в восстановлении НПЗ на Аравийском полуострове

Россия предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на международном конгрессе «Русский инженер».

Министр пояснил, что российские предприятия уже обладают необходимыми технологиями и опытом для восстановления нефтегазовой инфраструктуры за рубежом. По его оценке, отечественное оборудование способно стать полноценной альтернативой продукции крупнейших мировых производителей.

«Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам», — подчеркнул Алиханов.

Глава Минпромторга также рассказал о разработке российской системы отраслевых стандартов, способной конкурировать с требованиями Американского института нефти (API). По его словам, арабские партнёры постепенно признают отечественные нормативы, что открывает дополнительные возможности для промышленного сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал о новых ударах йеменских хуситов по нефтегазовой инфраструктуре Саудовской Аравии. По утверждению представителя движения «Ансар Аллах» Яхьи Сариа, 24 октября целями атак стали объекты Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, нефтеперекачивающие станции и трубопровод «Восток — Запад». Для ударов, как заявили хуситы, использовались ракеты и беспилотники.