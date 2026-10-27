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Регион
Опубликовано 27 октября, 14:28

Алиханов: РФ предложила помощь в восстановлении НПЗ на Аравийском полуострове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на международном конгрессе «Русский инженер».

Министр пояснил, что российские предприятия уже обладают необходимыми технологиями и опытом для восстановления нефтегазовой инфраструктуры за рубежом. По его оценке, отечественное оборудование способно стать полноценной альтернативой продукции крупнейших мировых производителей.

«Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам», — подчеркнул Алиханов.

Глава Минпромторга также рассказал о разработке российской системы отраслевых стандартов, способной конкурировать с требованиями Американского института нефти (API). По его словам, арабские партнёры постепенно признают отечественные нормативы, что открывает дополнительные возможности для промышленного сотрудничества.

Два человека погибли при ударе БПЛА по объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Два человека погибли при ударе БПЛА по объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Ранее Life.ru сообщал о новых ударах йеменских хуситов по нефтегазовой инфраструктуре Саудовской Аравии. По утверждению представителя движения «Ансар Аллах» Яхьи Сариа, 24 октября целями атак стали объекты Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, нефтеперекачивающие станции и трубопровод «Восток — Запад». Для ударов, как заявили хуситы, использовались ракеты и беспилотники.

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Николь Вербер
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