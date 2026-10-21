Два человека погибли при ударе БПЛА по объекту Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Два человека погибли и ещё двое получили ранения при попытке атаки беспилотника на нефтяное месторождение Шейба в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны королевства перехватили дрон, однако после этого за пределами промышленного объекта вспыхнул автомобиль подрядной организации. Об этом сообщило Министерство энергетики страны, заявление которого приводит Саудовское агентство печати (SPA).

Инцидент произошёл утром 21 октября на востоке королевства. По данным ведомства, беспилотник направлялся к одному из производственных объектов государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Военным удалось предотвратить непосредственный удар по предприятию.

Однако избежать жертв не удалось. Погибли двое иностранных граждан — выходцы с Филиппин и из Непала. Ещё два человека, граждане Пакистана и Индии, получили ранения. Информация о тяжести их состояния не приводится.

В саудовском Минэнерго подчеркнули, что производственная инфраструктура месторождения не пострадала. Добыча нефти и остальные технологические процессы продолжаются в штатном режиме.