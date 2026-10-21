Турция готовится отправить своих военных в Саудовскую Аравию

Турция готовится разместить своих военнослужащих на территории Саудовской Аравии в рамках совместного оборонного соглашения с королевством и Пакистаном. Как пишет Reuters со ссылкой на депутата правящей Партии справедливости и развития, Анкара намерена получить парламентское разрешение на такую миссию.

Однако прежде законодателям предстоит ратифицировать сам договор, заключённый тремя государствами в августе 2026 года. Соответствующий документ поступил на рассмотрение парламента 20 октября. Лишь после его одобрения правительство сможет внести отдельный мандат, позволяющий направить военный персонал за рубеж.

Речь идёт о Мекканском соглашении, предусматривающем более тесное взаимодействие участников в сфере обороны. При этом подписание договора само по себе не даёт Анкаре права отправлять солдат на территорию союзника. Для этого властям потребуется пройти дополнительную парламентскую процедуру.

Ранее Life.ru сообщал, что Турция и Пакистан договорились подготовить силы для оперативного развёртывания в Саудовской Аравии. Такое решение приняли 5 октября на экстренном заседании Стратегического политико-оборонного комитета Мекканского альянса в Эр-Рияде. Участники встречи условились приступить к практическому выполнению обязательств по коллективной безопасности на фоне обострения противостояния королевства с йеменскими хуситами. Стороны также осудили нападения на города, гражданские и экономические объекты, подчеркнув необходимость совместной защиты.