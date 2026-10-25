Алименты раздора: Соколовский и Дакота вновь сцепились из-за денег

Певец Влад Соколовский в соцсетях отверг обвинения бывшей жены Риты Дакоты в нерегулярной выплате алиментов на их общую дочь Мию. Артист уверяет, что перечисляет деньги уже девятый год, а за всё время после развода лишь дважды просил отсрочку из-за финансовых трудностей. По его словам, сейчас он даже выплачивает двойные суммы, чтобы закрыть прежние задолженности.

Поводом для нового конфликта стал комментарий Дакоты под видео блогера Насти Кутовой. Певица заявила, что по условиям брачного договора экс-супруг обязан оплачивать половину расходов на развитие и обучение дочери, однако за восемь лет якобы не перечислил на эти цели ни копейки. Кроме того, она обвинила Соколовского в том, что алименты в размере 60 тысяч рублей поступают лишь около восьми раз в год.

Музыкант назвал эти заявления ложью и манипуляцией общественным мнением. По его версии, несколько лет назад Дакота сама предложила временно приостановить выплаты, зная о его финансовых проблемах. Позднее певец ещё раз попросил отсрочку. В общей сложности, как утверждает Соколовский, речь шла о трёх-четырёх месяцах за восемь лет.

«Я не знал тогда, что эти три-четыре месяца в сумме за восемь лет будут спустя несколько лет использоваться в качестве подобной атаки на меня в соцсетях», — заявил артист подписчикам.

Соколовский также рассказал, что после развода помогал Дакоте с жильём, некоторое время оплачивая половину аренды квартиры, где она жила вместе с нынешним супругом. Кроме того, он утверждает, что подарил бывшей жене автомобиль, который та впоследствии продала.

Отдельно певец высказался об отношениях с дочерью. По его словам, переезд Дакоты с Мией в США стал потрясением для всей его семьи. Сейчас артист поддерживает связь с девочкой преимущественно онлайн и через няню, а личные встречи происходят примерно раз в год. С бывшей супругой он больше не общается и считает прежние попытки сохранить дружеские отношения ошибкой.

«Я больше ни в чём не верю этому человеку. Ну а после того, как она буквально попыталась развалить мою семью, для меня этого человека больше не существует ни в каком отношении», — заключил Соколовский.

Ранее Life.ru сообщал, что Дакота публично раскритиковала нынешнюю супругу Соколовского Ангелину Суркову после её высказываний о причинах измен музыканта в первом браке. Певица тогда заявила, что разочаровалась в попытках сохранить хорошие отношения с бывшим мужем и его новой семьёй ради дочери. По её словам, многолетние усилия наладить общение оказались напрасными.