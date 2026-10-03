Рита Дакота рассказала о травле в Сети из-за «скромного» помолвочного кольца

Рита Дакота поддержала девушку, которую высмеяли в Сети из-за небольшого камня на помолвочном кольце. Певица рассказала, что сама сталкивалась с подобной критикой. По словам Дакоты, пользователи сравнивали её украшение с кольцом Хейли Бибер и предполагали, что муж певицы Фёдор Белогай пожалел на подарок денег.

«Мой муж — долларовый миллионер. Мы оба очень хорошо зарабатываем. И среди блогеров и артистов, помню, все смеялись, что у меня не огромный камень, как у Хейли Бибер, а самый стандартный каратник. Мол, пожалел на жену. А я сама выбрала это кольцо. Я ненавижу огромные камни. Я мечтала именно об этом помолвочном кольце и прямо пальцем ткнула мужу, какое хочу на предложение», — объяснила певица.

Дакота подчеркнула, что выбрала украшение сама и предпочитает небольшие камни. В публикации также пошутили, что Джорджине Родригес и Арине Соболенко повезло не оказаться её соперницами в «битве колец».

Ранее о своей помолвке с бизнесменом Денисом Шреером сообщила Анна Семенович. Певица опубликовала совместные фотографии с женихом и продемонстрировала кольцо с крупным камнем.