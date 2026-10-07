Алимов: Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Йемене

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Йемене, если стороны заинтересованы в такой роли Москвы. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

«Мы всем говорим, что не готовы десантом высадиться и навязаться. Но если вы заинтересованы в нашей посреднической роли, такая роль будет сыграна нами с совершенно чистыми помыслами в качестве честного брокера», — сказал дипломат.

При этом, по словам Алимова, конкретных предложений о посредничестве России от участников конфликта пока не поступало.

Военное противостояние в Йемене возобновилось в середине июля после четырёхлетнего периода затишья. В конфликте участвуют движение «Ансар Аллах» и поддерживаемые Саудовской Аравией проправительственные силы. 5 октября армия Йемена объявила о начале стратегического наступления на Сану.