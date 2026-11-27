Российская фигуристка Алина Горбачёва заняла третье место по итогам короткой программы на шестом этапе международной серии Гран-при ISU в Токио. За свой прокат спортсменка получила 71,48 балла. Результаты опубликованы на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Лидером после первого соревновательного дня стала японка Монэ Тиба, набравшая 77,12 балла. Вторую строчку заняла представительница Южной Кореи Син Джиа с результатом 75,31 балла.

Ещё одна россиянка, Аделия Петросян, допустила падение и получила 65,28 балла. Это позволило ей занять восьмое место среди 12 участниц.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 28 ноября. По её итогам определятся победительницы японского этапа. Турнир NHK Trophy проходит в Токио с 27 по 29 ноября. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Алина Горбачёва получила приглашение на японский этап Гран-при. Для фигуристки этот турнир стал первым выступлением на этапе взрослой международной серии в нынешнем сезоне.