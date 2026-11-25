Стал известен предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию сезона-2026/27. Список претендентов на медали 24 ноября обнародовала ФФККР.

Национальное первенство примет Челябинск с 17 по 20 декабря. За титул в мужском одиночном катании поборются 18 спортсменов, в том числе обладатель золота предыдущего чемпионата Пётр Гуменник. Его соперниками станут Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко.

Столько же участниц включили в женскую заявку. Защитить чемпионский титул предстоит Аделии Петросян, конкуренцию которой составит Александра Игнатова (Трусова). На лёд также готовятся выйти Анна Фролова, Алина Горбачёва и Елизавета Куликова.

В парном катании на награды претендуют 12 тандемов, среди которых Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Ещё 15 дуэтов заявлены в танцевальной дисциплине. В их числе Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трусова обеспечила себе путёвку в финал международной серии Гран-при ISU. Благодаря двум серебряным медалям на этапах в Китае и США она заработала 26 рейтинговых очков. Сейчас спортсменка занимает третью строчку общего зачёта. Места в решающей стадии турнира также гарантировали себе японки Ами Накаи и Мао Симада, а также представительница Эстонии Нина Петрыкина.