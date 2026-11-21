Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) гарантировала себе участие в финале международной серии Гран-при ISU. Спортсменка набрала 26 очков по итогам двух этапов и уже не сможет выпасть из шестёрки сильнейших.

Путёвку в финал Трусовой обеспечили два серебра — на турнирах в Китае и США. В обоих случаях россиянка занимала второе место, получив по 13 рейтинговых очков. Сейчас она располагается на третьей строчке общего зачёта.

Участие в решающем турнире также гарантировали японки Ами Накаи и Мао Симада, набравшие по 30 очков, и представительница Эстонии Нина Петрыкина, у которой, как и у Трусовой, 26 баллов.

Окончательная расстановка сил определится после заключительного этапа в Японии, который пройдёт 27–29 ноября. Японские фигуристки Монэ Тиба и Рино Мацуикэ ещё могут обойти россиянку в рейтинге, однако ниже пятого места она уже не опустится.

Финал Гран-при состоится с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине. За медали поборются шесть лучших одиночниц по итогам серии.

Ранее Life.ru сообщал, что Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в США. В американском Эверетте фигуристка получила 213,90 балла за две программы, уступив победительнице соревнований, японке Ами Накаи. Ещё одна россиянка, Аделия Петросян, завершила турнир на шестом месте.