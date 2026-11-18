«Заслуживала большего»: Журналист объяснил, почему Трусову засудили на этапе Гран-при в США
Журналист Лесик заявил о заниженных оценках Трусовой на этапе Гран-при в США
Обложка © ТАСС / Антон Басанаев
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) получила незаслуженно низкие баллы за произвольную программу на этапе Гран-при ISU в американском Эверетте. После возвращения на лёд спортсменка показала заметный прогресс и могла рассчитывать на более высокие результаты. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал спортивный журналист Константин Лесик.
По словам обозревателя, подобные спорные решения судей в фигурном катании встречаются регулярно. Однако оставлять их без внимания не стоит: важно публично обсуждать расхождения между качеством выступления и выставленными баллами.
«Александра явно заслуживает более высоких оценок своим катанием. Она очень сильно прогрессировала после возвращения», — подчеркнул Лесик.
Журналист также обратил внимание на постановку программ и технику исполнения прыжков. По его оценке, претензии судей к недокрутам выглядят сомнительно. Особенно заметное снижение баллов, как отметил собеседник издания, допустила американский арбитр Кэтрин Спект.
При этом окончательно судить о правильности технических оценок может только специалист с соответствующей судейской квалификацией.
Споры вокруг судейства на американском этапе Гран-при получили продолжение. Life.ru сообщил, что хореограф фигуристки пересмотрел её прыжки в замедленном режиме и не обнаружил недокрутов, которые зафиксировала техническая бригада. По его мнению, спорные решения могли помешать спортсменке претендовать на победу в произвольной программе.
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