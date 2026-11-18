Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) получила незаслуженно низкие баллы за произвольную программу на этапе Гран-при ISU в американском Эверетте. После возвращения на лёд спортсменка показала заметный прогресс и могла рассчитывать на более высокие результаты. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал спортивный журналист Константин Лесик.

По словам обозревателя, подобные спорные решения судей в фигурном катании встречаются регулярно. Однако оставлять их без внимания не стоит: важно публично обсуждать расхождения между качеством выступления и выставленными баллами.

«Александра явно заслуживает более высоких оценок своим катанием. Она очень сильно прогрессировала после возвращения», — подчеркнул Лесик.

Журналист также обратил внимание на постановку программ и технику исполнения прыжков. По его оценке, претензии судей к недокрутам выглядят сомнительно. Особенно заметное снижение баллов, как отметил собеседник издания, допустила американский арбитр Кэтрин Спект.

При этом окончательно судить о правильности технических оценок может только специалист с соответствующей судейской квалификацией.