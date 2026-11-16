Французский хореограф Бенуа Ришо усомнился в правильности судейских оценок российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при США. Специалист пересмотрел прыжки спортсменки в замедленном режиме и не обнаружил недокрутов, зафиксированных технической бригадой. Об этом он рассказал в интервью Sports.ru.

«Я пересматривал её прыжки в замедленном режиме. На мой взгляд, они были выполнены чисто, и я не согласен с отметками за недокруты», — заявил Ришо.

По мнению хореографа, на итоговых баллах Александры могло сказаться и её положение в мировом рейтинге. Из-за недостаточно высокого места фигуристка выступала в первой разминочной группе короткой программы. Ришо предположил, что во второй группе спортсменка могла бы получить более высокие оценки за компоненты и надбавки GOE.

При этом специалист признал, что японке Ами Накаи преимущество в короткой программе обеспечил тройной аксель. Ришо считает, что Трусова могла бороться за победу в произвольной программе, однако судейские замечания к технике прыжков помешали получить более высокий результат.

На соревнованиях в американском Эверетте Трусова завоевала серебряную медаль, набрав 213,90 балла по сумме двух программ. Победила Ами Накаи с результатом 236,81 балла, а бронзу получила другая представительница Японии Рино Мацуике — 211,63 балла.

Ришо также посоветовал Александре продолжать работу и не зацикливаться на судейских решениях. По его мнению, со временем россиянка способна стать одной из главных соперниц для остальных участниц международных турниров. Хореограф добавил, что фигуристке важно находить время для мужа и сына, поскольку общение с семьёй помогает ей сохранять эмоциональное равновесие.

Ранее Life.ru сообщал о спорах зарубежных болельщиков вокруг судейства Трусовой на Гран-при США. Поклонники фигурного катания обратили внимание, что за произвольную программу в Эверетте россиянка получила 139,66 балла — на 9,24 балла меньше, чем на предыдущем этапе в Китае.