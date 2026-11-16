Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте (штат Вашингтон).

По итогам двух программ спортсменка набрала 213,90 балла. За короткую программу судьи оценили её выступление в 74,24 балла, за произвольную — в 139,66.

Победительницей соревнований стала японка Ами Накаи, получившая 236,81 балла (82,20 + 154,61). Бронзовую медаль завоевала её соотечественница Рино Мацуикэ с результатом 211,63 балла (70,30 + 141,33).

Ещё одна представительница России Аделия Петросян завершила турнир на шестом месте, набрав 198,03 балла (71,47 + 126,56).

Трусова завершила турнир с серебром, а Петросян стала шестой. Все оценки участниц, распределение медалей и результаты других дисциплин собраны в материале Life.ru — полная итоговая таблица Skate America 2026.

На этапах серии Гран-при фигуристы борются за попадание в Финал Гран-при ISU, который в сезоне-2026/27 запланирован на 10–13 декабря в китайском Чунцине.

Ранее Life.ru сообщал, что 16-летняя фигуристка Лидия Плескачёва завоевала второе золото в серии Гран-при России. На этапе «Сердце Сибири» в Омске спортсменка набрала 220,28 балла, став лучшей как в короткой, так и в произвольной программах. Серебряную медаль выиграла Мария Захарова с результатом 213,68 балла, а бронзу завоевала Софья Муравьёва, получившая 204,15 балла. Ранее Плескачёва также одержала победу на этапе Гран-при в Красноярске, где набрала 224,82 балла.