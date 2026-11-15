Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в американском Эверетте. За прокат спортсменка получила 74,24 балла.

Лучший результат показала японка Ами Накаи — 82,20 балла. Третьей стала представительница Южной Кореи Ким Ю Джэ, набравшая 73,92 балла.

На четвёртой позиции расположилась ещё одна россиянка — Аделия Петросян с результатом 71,47 балла. Фигуристка из Казахстана Софья Самоделкина получила 61,03 балла и заняла 11-е место.

Промежуточное положение после короткой программы изменилось по итогам произвольных прокатов. Окончательные результаты Skate America 2026 и оценки всех участниц опубликованы в сводном материале Life.ru.

Тем временем фигуристы из США Эмилия Зингас и Вадим Колесник показали лучший результат в ритм-танце на этапе Гран-при ISU Skate America. За выступление дуэт получил 82,52 балла. Американцы заработали 47,08 балла за технические элементы и 35,44 — за компоненты программы, набрав 82.52 суммарно. Судьи не выставили паре штрафных баллов. Вторую строчку заняли представители Франции Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо, набравшие 79,94 балла. Третьими стали чехи Катерина Мразкова и Даниэль Мразек с результатом 76,32 балла.