Фигуристы из США Эмилия Зингас и Вадим Колесник показали лучший результат в ритм-танце на этапе Гран-при ISU Skate America. За выступление дуэт получил 82,52 балла, следует из протокола Международного союза конькобежцев.

Американцы заработали 47,08 балла за технические элементы и 35,44 — за компоненты программы, набрав 82.52 суммарно. Судьи не выставили паре штрафных баллов. Вторую строчку заняли представители Франции Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо, набравшие 79,94 балла. Третьими стали чехи Катерина Мразкова и Даниэль Мразек с результатом 76,32 балла.

Зингас и Колесник выступают вместе с 2022 года. В марте 2026-го они завоевали бронзовые медали чемпионата мира, а на чемпионате четырёх континентов того же года стали победителями. На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо американская пара заняла пятое место. Личный рекорд дуэта в ритм-танце составляет 84,21 балла. Такой результат фигуристы показали на чемпионате мира в марте 2026 года.

По итогам ритм-танца дуэт Зингас — Колесник возглавлял промежуточный протокол. Результаты танцев на льду и остальных дисциплин Skate America с финальными оценками доступны в общем обзоре Life.ru.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова успешно выступила с короткой программой на этапе Гран-при США в американском Эверетте. За свой прокат спортсменка получила 74,24 балла. В своей программе Трусова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.