Российская фигуристка Аделия Петросян набрала 71,47 балла в короткой программе на этапе Гран-при ISU Skate America в американском Эверетте. Дебютантка взрослой серии заняла четвёртое место по итогам выступлений.

Петросян получила 39,99 балла за технические элементы и 31,48 — за компоненты программы. В её прыжковый набор вошли двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Все заявленные элементы фигуристка исполнила без падений и штрафных баллов. Дорожку шагов и одно из вращений судьи оценили на третий уровень сложности. Два других вращения получили четвёртый уровень.

Skate America проходит с 13 по 15 ноября на арене Angel of the Winds Arena. Это четвёртый этап серии Гран-при ISU сезона-2026/27.

После короткой программы борьба за места на пьедестале продолжилась в произвольной. Итоговые результаты Петросян и Трусовой на Гран-при США с оценками за оба проката представлены в отдельном обзоре Life.ru.

Ранее американский фигурист Илья Малинин возглавил турнирную таблицу после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при ISU сезона-2026/2027 в Эверетте. Трёхкратный чемпион мира получил 96,74 балла. При этом прокат Малинина не обошёлся без ошибок. Американец исполнил четверной флип и тройной аксель, но недокрутил четверной лутц и добавил к нему двойной тулуп вместо тройного. Тем не менее технической сложности программы хватило для уверенного лидерства.