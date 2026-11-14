Американский фигурист Илья Малинин возглавил турнирную таблицу после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при ISU сезона-2026/2027 в Эверетте. Трёхкратный чемпион мира получил 96,74 балла, опередив ближайшего соперника более чем на пять баллов.

Второе место занял японец Сота Ямамото с результатом 91,29 балла. Тройку лидеров замкнул мексиканец Донован Каррильо, набравший 86,49 балла. Всего в мужском одиночном катании выступили 12 спортсменов.

При этом прокат Малинина не обошёлся без ошибок. Американец исполнил четверной флип и тройной аксель, но недокрутил четверной лутц и добавил к нему двойной тулуп вместо тройного. Тем не менее технической сложности программы хватило для уверенного лидерства.

Для 21-летнего фигуриста Skate America стал первым соревнованием после мартовского чемпионата мира, на котором он завоевал третье золото подряд. На Олимпиаде-2026 Малинин выиграл командный турнир в составе сборной США, однако в личном первенстве занял лишь восьмое место.

После короткой программы мужского турнира участникам предстояло выступить с произвольными прокатами. Итоги Гран-при США по фигурному катанию 2026 по всем дисциплинам собраны на Life.ru.

Соревнования в Эверетте проходят с 13 по 15 ноября. Победитель мужского турнира определится 14 ноября по местному времени после произвольной программы.

Ранее Life.ru рассказывал о включении Аделии Петросян в заявку американского этапа Гран-при. Трёхкратная чемпионка России получила возможность выступить после снятия бельгийки Нины Пиндзарроне. Претендовать на освободившееся место ей позволило серебро международного турнира Trialeti Trophy в Грузии, где она набрала 204,16 балла.

Кроме того, Life.ru сообщал о прибытии Александры Трусовой в США для участия в Skate America. Российская фигуристка добиралась до Эверетта из Китая через Гонконг вместе с маленьким сыном Михаилом. Перед стартом соревнований она планировала провести двухдневные сборы и официальные тренировки.