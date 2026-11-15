Российская фигуристка Александра Трусова успешно выступила с короткой программой на этапе Гран-при США в американском Эверетте. За свой прокат спортсменка получила 74,24 балла.

В своей программе Трусова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Женский турнир в рамках американского этапа Гран-при проходит с 13 по 15 ноября. Короткую программу фигуристки представляют 14 ноября, произвольные выступления запланированы на следующий день. По итогам двух программ определятся победительницы этапа.

Оценка 74,24 балла стала результатом короткой программы Трусовой. Итоговый протокол женского турнира Skate America с суммой баллов за две программы и местами соперниц — в обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что американский фигурист Илья Малинин возглавил турнирную таблицу после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при ISU сезона-2026/2027 в Эверетте. Трёхкратный чемпион мира получил 96,74 балла, опередив ближайшего соперника более чем на пять баллов.