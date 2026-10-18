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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:15

Алина Лысенко взяла золото на чемпионате мира по велоспорту в Шанхае

Алина Лысенко. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Алина Лысенко. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Российская велогонщица Алина Лысенко впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира по велоспорту на треке. 23-летняя спортсменка одержала победу в кейрине на соревнованиях в китайском Шанхае.

В финальном заезде россиянка опередила представительницу Германии Леа Софи Фридрих, которой досталось серебро. Бронзовую медаль выиграла британская велогонщица Эмма Финукейн.

Для Лысенко это уже вторая медаль мировых первенств. В 2025 году она стала бронзовым призёром чемпионата мира, а в феврале 2026-го завоевала титул чемпионки Европы. Теперь спортсменка добавила к своим достижениям первое золото мирового уровня.

Чемпионат мира по велотреку проходит в Шанхае с 14 по 18 октября. Россияне участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Ранее Life.ru сообщал о победе россиянки Дианы Исаковой на этапе Кубка мира по триатлону в Риме. На соревнованиях 3 октября спортсменка преодолела дистанцию, включавшую плавание, велогонку и бег, за 59 минут 12 секунд. Она опередила ближайшую соперницу из Швеции всего на одну секунду. Исакова выступала в нейтральном статусе.

Больше новостей о КХЛ, тренерских перестановках и результатах матчей — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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