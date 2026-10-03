Россиянка Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Риме

Российская триатлонистка Диана Исакова завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме, опередив ближайшую соперницу всего на секунду, следует из результатов соревнований World Triathlon.

Исакова преодолела спринтерскую дистанцию за 59 минут 12 секунд. Серебро досталось шведке Тильде Монссон, которая финишировала с результатом 59 минут 13 секунд. Третьей стала американка Тейлор Спайви. Она уступила россиянке 16 секунд, показав время 59 минут 28 секунд.

Участницам предстояло проплыть 750 метров, преодолеть 20 километров на велосипеде и пробежать ещё пять километров. На официальном сайте World Triathlon Исакова на римском этапе указана как индивидуальный нейтральный спортсмен (AIN).