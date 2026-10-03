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Регион
Опубликовано 3 октября, 17:05

Россиянка Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Риме

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isakova__73

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isakova__73

Российская триатлонистка Диана Исакова завоевала золото на этапе Кубка мира в Риме, опередив ближайшую соперницу всего на секунду, следует из результатов соревнований World Triathlon.

Исакова преодолела спринтерскую дистанцию за 59 минут 12 секунд. Серебро досталось шведке Тильде Монссон, которая финишировала с результатом 59 минут 13 секунд. Третьей стала американка Тейлор Спайви. Она уступила россиянке 16 секунд, показав время 59 минут 28 секунд.

Участницам предстояло проплыть 750 метров, преодолеть 20 километров на велосипеде и пробежать ещё пять километров. На официальном сайте World Triathlon Исакова на римском этапе указана как индивидуальный нейтральный спортсмен (AIN).

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В июле World Triathlon допустил российских триатлонистов к участию в смешанных эстафетах в нейтральном статусе, без национального флага и гимна. Уже в августе Life.ru сообщал, что исполком организации решил снять ограничения с российской сборной и вернуть спортсменам возможность использовать национальную символику. При этом в официальных материалах нынешнего этапа Исакова по-прежнему обозначена как AIN.

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Николь Вербер
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