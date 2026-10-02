Российский параатлет Глазырин установил мировой рекорд в беге на 100 метров

22-летний российский параатлет Кирилл Глазырин установил мировой рекорд в беге на 100 метров в классе Т36 на Кубке Паралимпийского комитета России в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

«Очень приятно, что в ходе соревнований были установлены один мировой и три европейских рекорда. Кирилл Глазырин стал рекордсменом мира и Европы в беге на 100 метров в классе Т36», — рассказал Рожков.

Ещё два европейских рекорда установили российские спортсмены в технических дисциплинах. Аслан Газзаев обновил достижение в толкании ядра в классе F34, а Аврора Аймашева — в метании диска в классе F57.

По словам главы ПКР, все кандидаты в сборную России на чемпионат мира 2027 года в Ташкенте выполнили необходимые квалификационные нормативы. Рожков назвал турнир важным этапом подготовки к мировому первенству и Паралимпийским играм 2028 года в США.

Кубок ПКР проходил на краснодарском стадионе «Динамо» имени Людмилы Брагиной. В соревнованиях приняли участие более 200 атлетов из 11 стран, включая Россию, Индию, Кению, Мексику, Индонезию и ЮАР. Турнир включён в календарь Международного паралимпийского комитета.

Сам Глазырин уже добивался крупных результатов на международной арене: в 2025 году он выиграл чемпионат мира на дистанции 100 метров в классе Т36, а на 400-метровке завоевал серебро с рекордом Европы.

Класс Т36 в паралимпийской лёгкой атлетике предназначен для спортсменов с нарушениями координации движений, связанными с поражением центральной нервной системы. Обычно речь идёт об атетозе, атаксии, дистонии или спастичности, которые затрагивают все четыре конечности и туловище. При этом у спортсменов Т36 нарушения контроля движений рук, как правило, выражены сильнее, чем у представителей класса Т35, а функции ног могут быть сравнительно лучше, особенно во время бега. Буква «Т» означает, что классификация применяется к беговым и прыжковым дисциплинам.

Ранее российские паралимпийцы взяли золото Кубка мира по пулевой стрельбе. Второе место заняли поляки, третье — латвийские стрелки.