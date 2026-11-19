Испанский теннисист Карлос Алькарас досрочно пробился в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, не дожидаясь своего последнего матча группового этапа. Путёвку в следующую стадию ему обеспечила победа американца Фрэнсиса Тиафо над итальянцем Флавио Коболли со счётом 7:6 (8:6), 6:0.

Алькарас выиграл оба стартовых поединка в группе Ивана Лендла. Сначала 23-летний испанец разгромил Тиафо со счётом 6:2, 6:2, а затем оказался сильнее россиянина Даниила Медведева — 6:2, 6:4. После поражения Коболли теннисист гарантировал себе первое место в квартете независимо от исхода заключительной встречи.

Теперь Алькарас может спокойно готовиться к плей-офф. В пятницу, 20 ноября, ему предстоит сыграть с Коболли.

Вторую путёвку в полуфинал от этой группы разыграют Медведев и Тиафо. Оба спортсмена одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, поэтому исход их очной встречи определит участника следующей стадии.

Алькарас стал вторым полуфиналистом турнира вслед за немцем Александром Зверевым. Испанец уже добирался до решающего матча этих соревнований в прошлом сезоне, но пока ни разу не завоёвывал главный трофей. В нынешнем розыгрыше его соперником по полуфиналу станет теннисист, занявший второе место в группе Джона Макинроя.

Итоговый турнир ATP проходит на крытых хардовых кортах в Турине с 15 по 22 ноября. В одиночном разряде участвуют восемь сильнейших теннисистов по результатам сезона, разделённых на две группы. Два лучших игрока каждого квартета выходят в полуфинал.