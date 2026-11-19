Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал первую победу на Итоговом турнире ATP и теперь сразится с россиянином Даниилом Медведевым за выход в полуфинал. В матче второго тура группового этапа в Турине 28-летний спортсмен уверенно обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 7:6 (8:6), 6:0.

Первый сет получился напряжённым: соперники добрались до тай-брейка, на котором американец оказался сильнее со счётом 8:6. Зато во второй партии Тиафо полностью перехватил инициативу и не отдал Коболли ни одного гейма. Встреча продолжалась чуть больше полутора часов.

Оба теннисиста впервые выступают на Итоговом турнире ATP. В стартовом туре Тиафо уступил испанцу Карлосу Алькарасу, а Коболли проиграл Медведеву. Теперь у американца одна победа и одно поражение, тогда как итальянец после двух неудач лишился шансов на полуфинал.

В заключительном матче группы Ивана Лендла Тиафо встретится с Медведевым. Победитель противостояния получит вторую путёвку в полуфинал, поскольку первую уже обеспечил себе Алькарас, обыгравший обоих соперников в двух сетах. Испанцу осталось провести встречу с Коболли, которая уже не повлияет на распределение мест среди двух претендентов на оставшуюся путёвку.

Тиафо занимает восьмую строчку мирового рейтинга и имеет четыре титула ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема американец трижды доходил до полуфинала US Open. Коболли располагается на шестом месте в рейтинге, а его главным достижением в нынешнем сезоне стал выход в финал «Ролан Гаррос».