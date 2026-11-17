Российский теннисист Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с победы над итальянцем Флавио Коболли. В первом туре группового этапа российский теннисист выиграл в двух сетах.

Первую партию соперники довели до тай-брейка, который Медведев выиграл со счётом 7:4. Во второй партии россиянин добился преимущества в три гейма — 6:3 — и завершил встречу без решающего сета.

Ранее Life.ru сообщал, что Карен Хачанов завершил выступление на парижском «Мастерсе» во втором круге. Россиянин уступил португальцу Нуну Боржешу в двух партиях. На момент встречи 30-летний Хачанов занимал 25-е место в рейтинге ATP, а его соперник находился на 24 позиции ниже — на 49-й строчке.