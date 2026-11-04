Карен Хачанов вылетел с «Мастерса» в Париже после поражения от Нуну Боржеша
Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, уступив португальцу Нуну Боржешу. Встреча второго раунда завершилась победой 49-й ракетки мира в двух сетах — 6:3, 6:4.
30-летний россиянин, занимающий 25-е место в рейтинге ATP, проиграл сопернику, который располагается на 24 строчки ниже. Боржешу удалось взять обе партии и обеспечить себе выход в следующий раунд соревнований.
Хачанов ранее выигрывал «Мастерс» во французской столице — в 2018 году он завоевал один из самых престижных титулов в своей карьере. Всего на счету россиянина семь титулов ATP в одиночном разряде. Он также является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио и обладателем Кубка Дэвиса. Трижды Хачанов доходил до полуфиналов турниров Большого шлема.
Парижский «Мастерс» проходит на крытых хардовых кортах и завершится 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет около 6,3 миллиона евро. Действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер не участвует в нынешнем розыгрыше из-за травмы колена.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл перуанцу Игнасио Бусе во втором круге «Мастерса» в Париже. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, причём пятая ракетка мира не сумела взять ни одной партии у 22-летнего соперника. Для Бусе, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, победа открыла дорогу в третий круг, где его соперником стал победивший Карена Хачанова португалец Нуну Боржеш.