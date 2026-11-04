Сербский теннисист Новак Джокович завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже, уступив во втором круге австралийцу Ринки Хидзикате, занимающему 83-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась победой 25-летнего австралийца со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Джокович, получивший десятый номер посева, уверенно начал матч и забрал первый сет. Однако Хидзиката, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сумел переломить ход встречи и выиграл две следующие партии.

Поражение стало неожиданностью с учётом разницы в рейтинге и достижениях соперников. 39-летний Джокович занимает 11-е место в классификации ATP, тогда как его соперник располагается лишь на 83-й строчке.

На счету сербского теннисиста 102 титула ATP, включая рекордные для мужского одиночного разряда 24 победы на турнирах Большого шлема. Джокович также является олимпийским чемпионом Парижа-2024 и рекордсменом по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга — 428.

Хидзиката прежде не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде. Два его титула завоёваны в парном разряде, а лучшим достижением на турнирах Большого шлема остаётся выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2023 году.

В следующем раунде австралиец встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Турнир в Париже проходит на крытых хардовых кортах и завершится 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет около 6,3 миллиона евро.