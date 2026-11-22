Карлос Алькарас наконец покорил турнир, который до сих пор не поддавался даже одному из сильнейших теннисистов планеты. Испанец переиграл Александра Зверева в решающем матче Итогового турнира ATP в Турине и впервые в карьере завоевал престижный трофей. Финальная встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

В первой партии Алькарас сразу захватил инициативу и трижды взял подачу соперника. Звереву не удалось найти противоядие против атакующей игры испанца, поэтому сет завершился с заметным преимуществом победителя.

Вторая партия получилась гораздо напряжённее. Немец сумел вернуться в борьбу и довёл дело до тай-брейка, где у него были шансы перевести матч в третий сет. Однако Алькарас выдержал давление, отыграл три сетбола и в итоге реализовал чемпионский матчбол.

Для 23-летнего испанца это первый титул на Итоговом турнире ATP. До нынешнего успеха он трижды участвовал в соревнованиях: в 2023 году добрался до полуфинала, в 2024-м не вышел из группы, а год назад уступил в финале итальянцу Яннику Синнеру.

На этот раз Алькарас прошёл турнир без единого поражения, одержав пять побед. За идеальное выступление испанец получил 5,171 миллиона долларов — рекордную выплату в истории Итогового турнира ATP. Предыдущий максимум принадлежал Синнеру, который в 2025 году заработал 5,071 миллиона.

Алькарас стал третьим представителем Испании, выигравшим этот турнир в одиночном разряде. Ранее трофей доставался Мануэлю Орантесу в 1976 году и Алексу Корретхе в 1998-м. Теперь в коллекции испанца 30 титулов ATP в одиночном разряде, включая семь побед на турнирах Большого шлема. Кроме того, он является серебряным призёром Олимпиады-2024 в Париже и в общей сложности 66 недель занимал первую строчку мирового рейтинга.

Для Зверева финал завершился особенно обидно: немец впервые проиграл решающий матч Итогового турнира. До этого он дважды становился чемпионом соревнований — в 2018 и 2021 годах. На счету 29-летнего теннисиста 26 титулов ATP в одиночном разряде и олимпийское золото Игр в Токио.

Ранее Life.ru сообщал, что Карлос Алькарас досрочно обеспечил себе место в полуфинале Итогового турнира ATP. Испанцу даже не пришлось дожидаться последнего матча группового этапа: его выход в следующую стадию стал гарантированным после победы Фрэнсиса Тиафо над Флавио Коболли. В итоге Алькарас не просто добрался до решающего матча, но и впервые в карьере завоевал главный трофей турнира.