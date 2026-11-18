Российский теннисист Даниил Медведев потерпел первое поражение на Итоговом турнире ATP в итальянском Турине, уступив испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча второго тура группового этапа завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Матч продолжался 1 час 11 минут. В первом сете Алькарас выиграл шесть геймов подряд после счёта 2:2, а во второй партии сразу захватил преимущество и довёл встречу до победы. За весь поединок Медведев не заработал ни одного брейк-пойнта.

При этом испанцу потребовалась медицинская помощь. Во втором сете он взял тайм-аут, во время которого врачи наложили повязку на левое бедро. Однако повреждение не помешало Алькарасу завершить матч в свою пользу и продлить победную серию до 11 встреч.

После двух туров у Медведева одна победа и одно поражение. В заключительном матче группы 30-летний россиянин встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо. Алькарас же приблизился к выходу в полуфинал, однако окончательно его положение определится по итогам встречи Тиафо с итальянцем Флавио Коболли.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 15 по 22 ноября на хардовом покрытии. В нём участвуют восемь сильнейших теннисистов сезона. Медведев уже выигрывал эти соревнования в 2020 году, а действующий двукратный чемпион Янник Синнер в нынешнем розыгрыше не выступает.

Ранее Life.ru рассказывал о победном старте Медведева на Итоговом турнире ATP. В первом матче группового этапа россиянин 16 ноября обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Первая партия завершилась напряжённым тай-брейком, а во второй Медведев сумел добиться решающего преимущества. Эта встреча продолжалась 1 час 25 минут.