Первая ракетка мира Синнер досрочно завершил сезон-2026 из-за травмы колена

Первая ракетка мира Янник Синнер досрочно завершил сезон-2026 из-за продолжающихся проблем с коленом. О решении пройти курс лечения итальянский теннисист сообщил в соцсети X.

Спортсмен объяснил, что обсудил своё состояние с врачами и решил сосредоточиться на восстановлении. По его словам, сейчас главным приоритетом для него остаётся долгосрочная карьера.

«Совместно с докторами я решил, что мне нужен курс лечения моего колена, что означает, что сезон 2026 года для меня официально завершён», — написал Синнер.

Итальянец подчеркнул, что последние сезоны подарили ему много ярких эмоций, однако теперь он намерен полностью восстановиться и вернуться на корт в оптимальной форме. Синнер не выступает с 12 июля, когда в финале Уимблдона обыграл Александра Зверева. После этого первая ракетка мира пропустил североамериканскую серию, US Open и турниры в Азии. Из-за досрочного завершения сезона Синнер также не сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине, который выигрывал два последних года.

Ранее Life.ru сообщал, что Синнер снялся с US Open из-за воспаления правого колена. Тогда теннисист проходил курс лечения и рассчитывал вернуться к соревнованиям осенью, однако восстановление затянулось.